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Дальнее зарубежье 29.09.2019 17:07

Джонсон намерен остаться премьером даже при необходимости просить ЕС об отсрочке Brexit

Премьер Великобритании Борис Джонсон в воскресенье заявил об отсутствии намерения оставить пост в том случае, если к 31 октября соглашения с Брюсселем не будет, что согласно закону, потребует еще одного переноса сроков Brexit.

Ранее британский парламент принял закон, согласно которому Борис Джонсон должен просить Брюссель о трехмесячной отсрочке Brexit в случае отсутствия соглашения с Брюсселем к 31 октября - дате выхода Великобритании из ЕС. Однако сам премьер ранее резко высказывался против такого варианта.

"Нет, я взял на себя обязательства руководить (Консервативной - ИФ) партией и моей страной в это трудное время, и я собираюсь продолжать. Я верю, что это моя прерогатива", - цитируют британские СМИ слова премьера, сказанные в воскресенье в ответ на вопрос, покинет ли он этот пост, если ему потребуется просить Брюссель об отсрочке Brexit.

В то же время премьер отказался объяснять, как он намерен обойти требования закона, предписывающего добиваться отсрочки при отсутствии соглашения.

В воскресенье в Манчестере проходит ежегодная партийная конференция Консервативной партии, и по мнению некоторых наблюдателей, она может стать последним подобным мероприятием консерваторов перед возможными досрочными парламентскими выборами.

Также, отмечают СМИ, некоторые круги сейчас обсуждают вариант с вотумом недоверия правительству Джонсона. Однако в оппозиционной Лейбористской партии ранее заявили, что первым делом, необходимо полностью исключить возможность Brexit без соглашения с ЕС прежде, чем действовать дальше.

На прошлой неделе британское правительство заявило, что направило в ЕС предложения по переработке сделки по Brexit.

Ранее телеканал Sky News сообщал со ссылкой на Еврокомиссию, что предложения Великобритании по новой сделке по Brexit не удовлетворили Брюссель. По его данным, в документе ЕС говорилось, что предложения Лондона не представляют "законных оперативных решений для "страховочного плана" по ирландской границе. В частности, проект Британии не предусматривал ослабления границы между Ирландией и Северной Ирландией, защиты экономики и сотрудничества между югом и севером острова, а также сохранения целостности единого рынка и места Ирландии на этом рынке.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ДЖОНСОН, РУКОВОДСТВО, НАМЕРЕНИЕ


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