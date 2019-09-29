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СНГ 29.09.2019 17:33

Порядка 20 тыс. человек участвуют в митинге на проспекте Сахарова в Москве - полиция

Около 20 тыс. человек пришли на согласованную акцию оппозиции на проспекте Сахарова в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по столице.

"В согласованном властями г. Москвы митинге на Проспекте Академика Сахарова принимает участие около 20 тысяч человек. Сотрудники полиции и представители Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность граждан", - сообщили "Интерфаксу в пресс-службе главка.

Задержаний на митинге не было.

По данным волонтерской организации "Белый счетчик" на 15:30, на проспекте Сахарова собрались 17,5 тыс. человек.

Акцию протеста незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР) власти согласовали на 20 тыс. человек.

"Это акция поддержки фигурантов "московского дела", которые получили реальные сроки по выдуманным обвинениям. Поддержки тех, кто пострадал от преследований ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) и штабов Навального со стороны правоохранительных органов. Мы можем добиться освобождения не только Павла Устинова, но и всех, кто находится сейчас в заключении вместе с ним. Выйдем выразить свое несогласие с политическими решениями, которые как один штампуют наши суды", - говорится в анонсе акции.

Планируется, что акция будет проводиться до 17:00.

"Московское дело" - это ряд уголовных дел в отношении активистов, которые были задержаны на несогласованных акциях в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму протеста 27 июля и 3 августа.

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Тэги: МОСКВА, МИТИНГИ, МВД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]