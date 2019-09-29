Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при России в Сочи, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Вторым финишную черту пересек его партнер по команде финн Валттери Боттас. Третьим стал гонщик Ferrari Шарль Леклер (Монако), накануне выигравший квалификацию.
Россиянин Даниил Квят, выступающий за команду Toro Rosso, занял 12-е место. В квалификации он участия не принимал из-за проблем с мотором.
"К сожалению, нам не хватило нескольких секунд, чтобы оказаться в первой десятке. В целом очень сильная гонка", - сказал Квят журналистам после гонки в воскресенье.
Это четвертый триумф Хэмилтона на российских этапах "Королевских гонок". Ранее он побеждал в Сочи в 2014, 2015 и 2018 годах.
Теперь у Хэмилтона 321 очко в нынешнем чемпионате, он упрочил лидерство в личном зачете. Второе место занимает Боттас (249), третье - Леклер (215). Квят опустился с 10-го на 12-е место (33).
Россия получила право проведения этапа чемпионата мира 14 октября 2010 года. Соглашение с группой компаний "Формула-1" предусматривает проведение этапов гонок "Гран-при России" ежегодно с 2014 по 2025 годы.
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