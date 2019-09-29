Военные стран арктического региона прекратили регулярные встречи - Совбез РФ

Регулярные встречи начальников генштабов стран-участниц Арктического совета прекращены, заявили в Совете Безопасности России.

"Конечно, у сотрудничества в рамках Арктического совета есть определенные ограничения. В частности, сегодня там фактически не обсуждаются военно-политические вопросы. Ранее, например, существовала практика ежегодных встреч начальников генеральных штабов вооруженных сил региональных государств. Такой формат являлся эффективным механизмом укрепления доверия и безопасности в Арктике",- сказал в интервью "Российской газете" первый заместитель секретаря Совбеза РФ Юрий Аверьянов.

"К сожалению, проведение этих встреч было приостановлено по инициативе западных партнеров в 2014 году. Для того чтобы Арктика и впредь оставалась зоной низкой напряженности, такой канал взаимодействия хорошо было бы возобновить",- отметил он

В то же время Аверьянов подчеркнул, что Арктика остается территорией низкой политической напряженности.

30 сентября-2 октября пройдет очередная встреча представителей стран-участниц Арктического совета. Российскую делегация возглавит секретарь СБ РФ Николай Патрушев.