Более 60% американцев обеспокоены содержанием разговора Трампа и Зеленского - данные соцопроса

63% взрослых американцев считают проблемой разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в том, что касается расследования деятельности на Украине Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного телеканалом ABC и компанией Ipsos.

Также чуть более половины опрошенных "вовсе не удивлены" подобными действиями Трампа. Еще 32% респондентов заявили, что они "не удивлены" такими событиями.

Однако в ходе опроса не задавался вопрос о том, следует ли подвергнуть Трампа процедуре импичмента.

Опрос проводился 27 - 28 сентября, статистическая погрешность составила 4,8 процентных пункта.

В то же время, уточняет газета The Washington Post, за последнюю неделю выросло число тех, кто желает процедуры импичмента в отношении Трампа. Так, по опросу Службы общественного вещания и Национального общественного радио США, "за" импичмент выступили 49% респондентов, а "против" - 46%. В то же время после обнародования доклада тогдашнего спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве РФ в выборы в США большинство опросов показывали, что более половины электората выступала против импичмента, напоминает The Washington Post.

В среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

Поводом стало сообщение, переданное сотрудником американской разведки своему руководству относительно содержания телефонного разговора Трампа с Зеленским в июле этого года. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления.

Ряд американских СМИ ранее сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, - сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Вице-президент курировал американо-украинские отношения, а Байден-младший ранее входил в состав совета директоров украинской газовой компании "Бурисма".

СМИ, комментируя скандал, отмечают, что требованием расследования деятельности Байденов на Украине Трамп пытается устранить вероятного соперника от Демократической партии - Джо Байдена - на президентских выборах 2020 года.

Ряд СМИ сообщал, что Трамп, пытаясь инициировать расследование против сына Байдена, задерживал выделение Украине военной помощи.

Сам президент опроверг эти утверждения.