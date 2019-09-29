Конгресс хочет получить доступ к записям разговоров Трампа с Путиным

Конгресс США в целях нацбезопасности намерен получить в свое распоряжение записи переговоров президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным и с другими мировыми лидерами, заявил председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф.

"Я полагаю, что здесь вопрос первостепенной важности - защитить национальную безопасность США и посмотреть на то, подрывал ли президент нашу (США - ИФ) безопасность в разговорах и с другими мировыми лидерами, особенно с Путиным, и таким образом, как полагал он (Трамп - ИФ), он приносил пользу собственной предвыборной кампании", - цитируют конгрессмена западные СМИ.

При этом он выразил решимость установить, скрывал ли что-либо президент от общественности.

Как ранее сообщали СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

По требованию законодателей стенограмма беседы Трампа с Зеленским также была передана им для изучения. Вместе с тем, как сообщают СМИ, это не заставило их отказаться от свертывания процедуры.

Опубликованный Белым домом документ составлен, основываясь на записях сотрудников администрации США, присутствовавших в кабинете Трампа во время телефонного разговора с Зеленским. Согласно стенограмме, Трамп действительно просил Зеленского провести расследование по делу Байдена. Однако в тексте нет признаков угроз и шантажа со стороны американского президента.

Тем не менее, СМИ, комментируя скандал, отмечают, что требованием расследования деятельности Байденов на Украине Трамп пытается устранить вероятного соперника от Демократической партии - Джо Байдена - на президентских выборах 2020 года.

Сам Трамп заявлял, что расследование, направленное на объявление импичмента, является "охотой на ведьм", и сказал, что демократ-конгрессмен Адам Шифф, который инициировал расследование, опорочил и оклеветал его, и должен уйти из Конгресса.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что публикация стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского показала опасность ведения переговоров с Вашингтоном и будет иметь последствия для общения Соединённых Штатов с другими странами.

"После этого скандала все понимают, что звонить в Вашингтон, вести переговоры, встречаться - опасно", - сказала Захарова в эфире "Первого канала".