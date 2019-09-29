На парламентских выборах большинство голосов набирает партия Себастьяна Курца

"Австрийская народная партия" бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца лидирует на внеочередных выборах, набирая около 37,07% голосов, сообщает в воскресенье газета "Куриер" со ссылкой на предварительные данные подсчета.
На втором месте - "Социал-демократическая партия Австрии", набравшая не менее 22,1%.
На третьем месте оказалась ультраправая Австрийская партия свободы (АПС) с 16% голосов.
Ранее в предвыборных опросах лидирующую позицию также занимала партия Курца.
Наблюдатели ранее полагали, что наиболее вероятным вариантом развития дальнейших событий должно было стать формирование коалиции между партией Курца и АПС. Еще в 2017 году эти партии создали альянс, основанный, главным образом, на единой позиции по борьбе с иммигрантами. Однако в мае этого года их правительственная коалиция распалась из-за скандала вокруг видеозаписи с участием на тот момент лидера АПС Хайнца-Кристиана Штрахе.
17 мая немецкие издания "Шпигель" и "Зюддойче цайтунг" опубликовали видеозапись, снятую неизвестными на скрытую видеокамеру на Ибице в июле 2017 года, за три месяца до парламентских выборов в Австрии. На видео бывший вице-премьер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе ведет переговоры с девушкой, которую в СМИ назвали "племянницей российского олигарха". На видео она предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги. В мае Штрахе ушел с поста вице-канцлера.
После этого австрийский парламент выразил вотум недоверия всему правительству Курца, которое было сформировано силами АНП и АПС.
В результате временно руководство правительством Австрии принял на себя глава Минфина Австрии Хартвиг Лёгер, а затем - судья Бригитте Бирляйн, став первой женщиной-канцлером Австрии.
Переговоры по Карабаху не могут продолжаться бесконечно - Мамедъяров
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
Алиев наградил главу Центробанка Азербайджана орденом «За службу Родине»
Тюмень поставит в Азербайджан электропогружные скважинные насосы «Шлюмберже»
Внешний долг Грузии в I полугодии вырос на 2,2%, до $18,2 млрд
Apple будет показывать фильмы в кинотеатрах до их выпуска в Apple TV+ - СМИ
Хэмилтон вновь выиграл Гран-при России "Формулы-1"
Более 35 человек стаи жертвами автоаварии в Китае
МИД Украины сообщает о спасении трех членов экипажа судна Bourbon Rhode, двое из них - украинцы
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчика для подготовки генплана Гянджи
ИВ Сумгайыта привлекла Ximekspress-2000 к ремонту автодорог за 390 тыс. манатов
ГААД получит 13,4 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
В Баку открылась международная книжная ярмарка
Caspian Energy Kazakhstan организовал первый CEO Lunch Aktau
Компания Bakcell ознакомила студентов и выпускников БГУ с карьерными возможностями
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго