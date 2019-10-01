Минимальная трудовая пенсия в Азербайджане с 1 октября увеличена до 200 манатов

В Азербайджане с 1 октября 2019 года размер минимальной трудовой пенсии увеличен на 25% - до 200 манатов.
Соответствующие поправки в закон «О трудовых пенсиях» Милли Меджлис принял 12 июля 2019 года. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил эти изменения своим указом от 14 августа.
Это второе повышение в текущем году минимальной пенсии. Ранее с 1 марта 2019 года ее размер был увеличен со 116 манатов до 160 манатов.
По данным Минтруда и социальной защиты населения, новое повышение минимальной пенсии затронет 660 тыс. человек. На эти цели до конца текущего года будет направлено свыше 70 млн манатов, в 2020 году – до 220 млн манатов.
Н.Аббасова
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