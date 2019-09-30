Итоги президентских выборов в Афганистане станут известны 19 октября - Избирком

Предварительные итоги выборов президента Афганистана будут объявлены 19 октября, окончательные итоги будут подведены 7 ноября, сообщила в понедельник Независимая избирательная комиссия по выборам Афганистана.

За пост главы государства на прошедших в минувшую субботу выборах боролись 15 кандидатов, в том числе действующий президент страны Ашраф Гани, а также действующий премьер-министр Абдулла Абдулла.

Избирательная комиссия продолжает обработку бюллетеней, поступающих в Кабул из провинций, практически все наблюдатели отмечают крайне низкую явку избирателей на выборах президента Афганистана 28 сентября.