Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8592 RUR   0.0263 GBR   2.09 TRY   0.3

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.41 -0.08 Brent 62.74 0.35

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 30.09.2019 16:41

Германия потеряет 125 тыс. рабочих мест из-за перехода на электромобили - исследование

Переход с двигателей внутреннего сгорания на электромоторы может привести к потере примерно 125 тыс. рабочих мест в Германии, поскольку для производства электромобилей требуется меньше комплектующих, свидетельствуют результаты исследования института Center Automotive Research (CAR).

Ряд федеральных земель, где находятся крупные автомобильные заводы, уже готовятся к предстоящим изменениям, отмечается в отчете, который приводит Welt am Sonntag.

Хотя для электромобилей требуются дорогие аккумуляторы, многие другие составные части традиционных автомобилей, такие как механические коробки передач и другие компоненты двигателей внутреннего сгорания, больше не будут нужны. Поэтому электромобили в эксплуатации считаются более экономичными.

Эксперты CAR полагают, что примерно через десять лет в Германии на электромобили будет приходиться около двух третей от всех выпущенных в стране машин. В их производстве, по прогнозам, будут заняты 709 тыс. человек вместо 834 тыс. в настоящее время.

С учетом этого в министерстве финансов ФРГ уже работают над планами по поддержке промышленной реструктуризации. Однако главы трех земель, где находится большинство автомобильных заводов (Нижней Саксонии, Баварии и Баден-Вюртемберга) считают действия федерального правительства слишком нерешительными, сообщает Deutsche Welle.

В рамках программы по защите климата правительство страны хочет масштабно поощрять расширение электромобильности. В том числе планируется предоставлять скидки при покупке электромобилей, особенно для небольших и более дешевых моделей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, ЭЛЕКТРОМОБИЛИ, ЭКОНОМИКА


Похожие новости


Deutsche Post DHL пересадила около 20% курьеров на электромобили Porsche планирует вдвое повысить инвестиции в выпуск электромобилей Volkswagen к 2030г предложит электрические версии для всех 300 моделей автомобилей BMW намерена увеличить продажи электромобилей до 100 тыс. в 2017г

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]