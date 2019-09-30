Германия потеряет 125 тыс. рабочих мест из-за перехода на электромобили - исследование

Переход с двигателей внутреннего сгорания на электромоторы может привести к потере примерно 125 тыс. рабочих мест в Германии, поскольку для производства электромобилей требуется меньше комплектующих, свидетельствуют результаты исследования института Center Automotive Research (CAR).
Ряд федеральных земель, где находятся крупные автомобильные заводы, уже готовятся к предстоящим изменениям, отмечается в отчете, который приводит Welt am Sonntag.
Хотя для электромобилей требуются дорогие аккумуляторы, многие другие составные части традиционных автомобилей, такие как механические коробки передач и другие компоненты двигателей внутреннего сгорания, больше не будут нужны. Поэтому электромобили в эксплуатации считаются более экономичными.
Эксперты CAR полагают, что примерно через десять лет в Германии на электромобили будет приходиться около двух третей от всех выпущенных в стране машин. В их производстве, по прогнозам, будут заняты 709 тыс. человек вместо 834 тыс. в настоящее время.
С учетом этого в министерстве финансов ФРГ уже работают над планами по поддержке промышленной реструктуризации. Однако главы трех земель, где находится большинство автомобильных заводов (Нижней Саксонии, Баварии и Баден-Вюртемберга) считают действия федерального правительства слишком нерешительными, сообщает Deutsche Welle.
В рамках программы по защите климата правительство страны хочет масштабно поощрять расширение электромобильности. В том числе планируется предоставлять скидки при покупке электромобилей, особенно для небольших и более дешевых моделей.
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