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СНГ 30.09.2019 17:10

Список стран, граждане которых могут посетить Казахстан без визы, увеличился до 57

Казахстан расширил до 57 список стран, граждане которых могут посетить республику без визы, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Айбек Смадияров.

"С сегодняшнего дня вступает в силу постановление правительства о расширении списка стран с безвизовым режимом въезда в Казахстан. В перечень из 45 государств дополнительно включены следующие 12 стран: Бахрейн, Ватикан, Вьетнам, Индонезия, Катар, Колумбия, Кувейт, Лихтенштейн, Оман, Саудовская Аравия, Таиланд и Филиппины", - сказал Смадияров на брифинге в понедельник.

В одностороннем порядке граждане этих стран имеют право на безвизовый въезд в Казахстан сроком до 30 календарных дней, добавил казахстанский дипломат.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ВИЗЫ, СПИСОК, УВЕЛИЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]