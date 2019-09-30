Список стран, граждане которых могут посетить Казахстан без визы, увеличился до 57

Казахстан расширил до 57 список стран, граждане которых могут посетить республику без визы, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Айбек Смадияров.
"С сегодняшнего дня вступает в силу постановление правительства о расширении списка стран с безвизовым режимом въезда в Казахстан. В перечень из 45 государств дополнительно включены следующие 12 стран: Бахрейн, Ватикан, Вьетнам, Индонезия, Катар, Колумбия, Кувейт, Лихтенштейн, Оман, Саудовская Аравия, Таиланд и Филиппины", - сказал Смадияров на брифинге в понедельник.
В одностороннем порядке граждане этих стран имеют право на безвизовый въезд в Казахстан сроком до 30 календарных дней, добавил казахстанский дипломат.
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