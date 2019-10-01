Азербайджан начинает всеобщую перепись населения

Госкомитет по статистике Азербайджана во вторник начинает третью всеобщую перепись населения.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 сентября 2016 года подписал указ о проведении 1-10 октября 2019 года очередной переписи населения.
«В процессе переписи гражданам будут заданы 52 вопроса. По окончании переписи все материалы будут переданы Группе по переписи и посредством операторов будут внесены в систему электронных данных. Далее результаты будут проверены с помощью соответствующего программного обеспечения, в целом этот процесс охватит 2020 год», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
Обработка данных переписи, публикация и доставка пользователям результатов переписи предусмотрена до конца 2022 года.
Впервые перепись населения в Азербайджане после обретения страной независимости была проведена в 1999 году.
Вторая перепись проводилась в период с 13 по 22 апреля 2009 года. Она показала, что в стране проживает 8,922 млн человек, что почти на 1 млн человек больше, чем десятью годами ранее, когда проводилась предыдущая перепись (в 1999 году).
По результатам переписи 2009 года было выявлено, что 54% населения республики, т.е. 4,818 млн человек, проживает в городах, а 46% населения (4,104 млн человек), - в селах. По данным Госкомстата, число городского населения с переписи 1999 года возросло на 756 тыс. человек, а населения в селах - на 204 тыс.
Также по данным переписи 2009 года, население Баку составило 2,046 млн человек без учета размещенных в городе вынужденных переселенцев и временно находящихся лиц, число которых, в свою очередь, составляло 200 тыс.
По данным Госкомстата на 1 августа 2019 года численность населения Азербайджана составила 10 млн 27,874 тыс. человек. В городах проживает 52,8% населения страны, в сельской местности - 47,2%. Мужчины составляют 49,9% населения, женщины - 50,1%.
Н.Аббасова
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