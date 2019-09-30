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Дальнее зарубежье 30.09.2019 17:29

Товары из Германии имеют лучшую репутацию в мире - исследование

Продукция с маркировкой Made in Germany занимает первое место по популярности среди потребителей во всем мире, свидетельствует результаты исследования, проведенного международным институтом изучения общественного мнения YouGov и Кембриджским университетом в Великобритании.

Как показал опрос, в котором приняли участие граждане 23 стран, примерно половина респондентов позитивно относятся к произведенным в Германии товарам, негативно - лишь 6%. В результате Made in Germany возглавила рейтинг торговых марок, получив 45 пунктов.

На втором месте по популярности оказались товары из Италии, тогда как Франция и Великобритания поделили между собой третье и четвертое места. Японские товары заняли пятое место, значительно опередив конкурентов из Южной Кореи, которые оказались на девятой позиции. Шестое и седьмое места заняли товары, произведенные в Канаде и США. Продукция Нидерландов оказалась на восьмом месте.

В то же время имидж китайских товаров негативно оценивают 44% опрошенных, что почти в три раза превышает число тех, кто относится к товарам Made in China позитивно (15%). Таким образом, продукция из Китая получила отрицательный рейтинг в минус 29 пунктов и оказалась на последнем из 12 мест среди стран, рассмотренных в рамках исследования. Немного выше в рейтинге Мексика и Гонконг, которые заняли 10-е и 11-е места соответственно.

"Наше исследование показывает, что место производства все еще играет важную роль при восприятии товаров. Ярлык Made in Germany по-прежнему имеет высокую международную репутацию", - отмечает глава отдела маркетинга YouGov Филипп Шнайдер.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ТОВАРЫ, РЕПУТАЦИЯ, ИССЛЕДОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]