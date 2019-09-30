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30.09.2019 16:29

В Баку прошел семинар Учебно-методического центра русского языка

27 сентября 2019 в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоялся первый в новом учебном году семинар Учебно-методического центра русского языка РИКЦ, в котором приняли участие учителя русского языка школ Азербайджана.

Старший преподаватель Бакинского славянского университета Джамиля Сафарова и учитель русского языка школы-лицея №20 Нигяр Калантарова проинформировали об итогах участия в Международной научно – практической конференции «Проблемы обучения русскому языка за рубежом» (город Санкт-Петербург), курсах повышения квалификации по программе «Современные тенденции методики преподавания русского как иностранного» в «Российском государственном педагогическом университете им. А.И. Герцена» (город Санкт-Петербург).

Председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана, координатор образовательных программ РИКЦ Любовь Якунина представила проект «Книги и писатели – юбиляры 2019 года» и пригласила педагогов к участию в нем. Состоялась дискуссия по теме.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]