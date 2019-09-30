Банки и НБКО в Азербайджане в январе-августе увеличили потребкредитование на 14,5% - ЦБ

Кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций (НБКО) Азербайджана в январе-августе 2019 года увеличился на 6,5% - до 13 млрд 865,5 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

Объем просроченных кредитов на начало сентября составляет 1 млрд 491,3 млн манатов (спад с начала года на 5,9% - ИФ) или 10,8% всех кредитов.

На 1 сентября 2019 года банками с долей государства выдано кредитов на 2 млрд 220 млн манатов (рост на 5,8%) или 16% всех кредитов, частными банками - 11 млрд 306,4 млн манатов (рост на 7,4%) или 81,5% всех кредитов. Остальные 339,1 млн манатов (спад на 13,4%) приходятся на долю небанковских кредитных организаций.

Из общего объема кредитов, выданных на начало сентября 2019 года на кредиты в национальной валюте приходится 9 млрд 107,3 млн манатов (рост на 12,8%), в иностранной валюте - 4 млрд 758,2 млн манатов (спад на 3,8%). При этом удельный вес кредитов в инвалюте на начало сентября 2019 года составляет 34,3% (на конец 2018г - 38%).

В структуре кредитных вложений банков по состоянию на 31 августа 2019 года на торговлю и сферу услуг пришлось 2 млрд 298,6 млн манатов (16,6% всех кредитов), энергетический, химический и сектор природных ресурсов - 374,3 млн манатов (2,7%), сельское хозяйство и переработку - 503,7 млн манатов (3,6%), строительство и недвижимость – 373,5 млн манатов (2,7%), промышленность и производственный сектор – 862,4 млн манатов (6,2%), транспорт и связь - 1 млрд 269 млн манатов (9,2%), на домохозяйства - 6 млрд 91,6 млн манатов (43,9%), остальное - на другие сектора. При этом портфель банков по кредитованию домохозяйств в отчетный период вырос на 14,5%.

Б.Рустамбеков