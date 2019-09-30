Ирак и Сирия открыли погранпереход, не работавший семь лет

В понедельник на границе Ирака и Сирии открылся крупный переход, закрытый в 2012 году, сообщает агентство Associated Press.

Переход связывает иракский город Аль-Кайм с сирийским Абу-Кемалем. Ожидается, что его открытие позволит существенно нарастить торговлю между Сирией и Ираком.

Оба города находились под контролем террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) до 2017 года, когда террористов оттуда вытеснили сирийские и иракские правительственные силы.

В церемонии открытия пограничного перехода принял участие министр внутренних дел Сирии Мухаммед Рахмун. Во время мероприятия он перешел с территории Сирии на территорию Ирака, где сирийские и иракские военные поприветствовали друг друга, обнявшись, и сфотографировались.

Открытие перехода между Аль-Кайм и Абу-Кемалем несколько раз переносилось, отмечает агентство. Этот переход - один из трех ключевых между Сирией и Ираком, он находится под контролем сирийских властей. Еще один переход контролируют курдские силы, а третий переход Эт-Танф удерживают сирийские мятежники.

Открытие перехода будет способствовать росту влияния Ирана на регион, отмечает AP. Так, по нему на восток Сирии смогут попадать поддерживаемые Ираном бойцы, находящиеся на территории Ирака, сообщает агентство.