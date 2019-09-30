Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане в январе-августе сократилась до 56% - ЦБ

Банковские вклады населения в Азербайджане (включая средства физлиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью) в январе-августе 2019 года выросли на 2,2% – до 8 млрд 561,8 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

При этом в августе банковские вклады населения по сравнению с показателем на конец июля текущего года сократились на 0,2% или на 18,2 млн манатов.

По данным ЦБА, банковские вклады населения в инвалюте за отчетный период сократились на 8,4% - до 4 млрд 796,3 млн манатов или 56,1% всех вкладов населения (по итогам 2018 года удельный вес вкладов в инвалюте составил 62,5%).

Объем вкладов населения в национальной валюте в январе-августе 2019 года вырос на 19,8% - до 3 млрд 765,5 млн манатов или 43,9% всех вкладов.

На 31 августа 2019 года объем банковских вкладов резидентов составляет 8 млрд 78,4 млн манатов, нерезидентов – 483,4 млн манатов. С начала года вклады резидентов выросли на 6,1%, нерезидентов – сократились на 36,7%.

В целом, на 1 сентября, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане составляет 22 млрд 447,3 млн манатов, что на 2,6% больше показателя на конец 2018 года.

Н.Аббасова