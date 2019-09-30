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Дальнее зарубежье 30.09.2019 16:50

Глава КСИР считает реальным уничтожить Израиль

Командующий Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хоссейн Салами заявил, что Иран вполне способен уничтожить Израиль, передает агентство "Мехр".

"Мы создали возможность уничтожить фальшивый сионистский режим. Этот зверский режим должен быть стерт с мировой карты. И теперь это не мечта, и не идеал, а достижимая цель", - сказал он на конференции в Тегеране.

"На сегодняшний день мы способны атаковать врага с любой интенсивностью, с любой точностью", - добавил Салами.

В Израиле ранее в сентябре заявили, что готовы к любым провокациям Ирана, которые могут последовать за недавним нападением беспилотников йеменских хуситов на НПЗ в Саудовской Аравии.

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Тэги: ИРАН, КСИР, ИЗРАИЛЬ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]