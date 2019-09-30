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СНГ 30.09.2019 20:05

Публикация полных стенограмм переговоров Путина и Трампа возможна лишь по согласованию сторон - Песков

Полная публикация стенограмм переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа возможна только по взаимному согласованию сторон, если сигналы от Вашингтона поступят, то вопрос будет обсуждаться, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

Комментируя журналистам призыв демократов США к Трампу опубликовать полностью его переговоры с Путиным, Песков отметил, что все процессы, которые ведутся сейчас вокруг этого, являются внутренним делом Америки.

"Мы не вмешивались и не имеем намерения вмешиваться. Что касается стенограмм разговоров, то конечно, в какой-то степени их опубликование возможно только по взаимному согласованию сторон", - сказал Песков журналистам.

"Говоря конкретнее, в целом дипломатическая практика, конечно, подобные публикации не предусматривает. Поэтому если будут американцы какие-то сигналы (подавать-ИФ), будем обсуждать", - сказал Песков.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]