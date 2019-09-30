Украинские правительство предлагает отказаться от применения силы при обеспечении правопорядка на массовых мероприятиях

Кабинет министров Украины вводит комплексную систему безопасного проведения мирных собраний путем имплементации "скандинавской модели" - максимального воздержания от применения силы на массовых мероприятиях.

"Полностью реализуем скандинавскую модель обеспечения охраны общественного порядка, вводим новые алгоритмы эффективной коммуникации с организаторами и участниками массовых мероприятий", - говорится в программе деятельности правительства, обнародованной на сайте парламента.

Как пояснили агентству "Интерфакс-Украина" в МВД, "скандинавская модель" уже применяется в ходе обеспечения правопорядка на массовых мероприятиях, в основном это касается общественной безопасности в Киеве во время проведения массовых акций.

Суть "скандинавской модели" заключается в диалоге полицейского с организатором и участником акции, в работе "полиции диалога" на месте мероприятия, воздержании от применения силы полицейским до возникновения грубых нарушений правопорядка.