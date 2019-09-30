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СНГ 30.09.2019 20:17

Украинские правительство предлагает отказаться от применения силы при обеспечении правопорядка на массовых мероприятиях

Кабинет министров Украины вводит комплексную систему безопасного проведения мирных собраний путем имплементации "скандинавской модели" - максимального воздержания от применения силы на массовых мероприятиях.

"Полностью реализуем скандинавскую модель обеспечения охраны общественного порядка, вводим новые алгоритмы эффективной коммуникации с организаторами и участниками массовых мероприятий", - говорится в программе деятельности правительства, обнародованной на сайте парламента.

Как пояснили агентству "Интерфакс-Украина" в МВД, "скандинавская модель" уже применяется в ходе обеспечения правопорядка на массовых мероприятиях, в основном это касается общественной безопасности в Киеве во время проведения массовых акций.

Суть "скандинавской модели" заключается в диалоге полицейского с организатором и участником акции, в работе "полиции диалога" на месте мероприятия, воздержании от применения силы полицейским до возникновения грубых нарушений правопорядка.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ПРАВИТЕЛЬСТВО, АКЦИИ, СТРАТЕГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]