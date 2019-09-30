Лавров обсудил с завершающим свою миссию послом США перспективы развития отношений Москвы и Вашингтона

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял в понедельник завершающего работу в Москве посла США в России Джона Хантсмана, сообщили на Смоленской площади.

"В ходе беседы затрагивались вопросы нынешнего состояния и перспектив развития российско-американских отношений, а также некоторые актуальные международные проблемы", - говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении.