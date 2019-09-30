Президент США Дональд Трамп в понедельник написал серию сообщений в Twitter, в которых он высказывал недовольство ситуацией, сложившейся вокруг его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Информатор не знал почти ничего (о разговоре - ИФ), его описание, сделанное по словам других - подлог", - написал Трамп в Twitter.

Трамп задался вопросом о том, следует ли арестовать как предателя председателя комитета по разведке Адама Шиффа за то, что тот исказил текст стенограммы разговора Трампа и Зеленского.

"Адам Шифф незаконно сделал лживое и ужасное заявление...и зачитал его конгрессу и американским гражданам. Оно не имеет отношения к тому, что я говорил во время разговора. Арестовать за государственную измену?" - написал Трамп.

Шифф во время слушаний зачитывал отрывки из стенограммы разговора Трампа с Зеленским, однако перефразировал некоторые из них, причем таким образом, что "версия" Шиффа стала серьезно отличаться по содержанию от реального текста стенограммы. Такие действия Шиффа спровоцировали критику со стороны республиканцев.

Трамп подчеркнул, что Зеленский "заявлял, что никакого (ноль) давления я на него не оказывал".

Также Трамп написал: "Кто изменил правила для информаторов незадолго до подачи ложного доклада информатора? Осушить болото!".

Трамп во время предвыборной кампании называл "болотом" вашингтонских политиков, и призывал "осушить" это болото.

Завершил серию сообщений американских президент хештегом #FakeWhistleblower ("ложный информатор).

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

По требованию законодателей стенограмма беседы Трампа с Зеленским также была передана им для изучения. Вместе с тем, как сообщают СМИ, это не заставило их отказаться от свертывания процедуры.

Опубликованный Белым домом документ составлен, основываясь на записях сотрудников администрации США, присутствовавших в кабинете Трампа во время телефонного разговора с Зеленским. Согласно стенограмме, Трамп действительно просил Зеленского провести расследование по делу Байдена. Однако в тексте нет признаков угроз и шантажа со стороны американского президента.

Тем не менее, СМИ, комментируя скандал, отмечают, что требованием расследования деятельности Байденов на Украине Трамп пытается устранить вероятного соперника от Демократической партии - Джо Байдена - на президентских выборах 2020 года.