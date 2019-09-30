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Дальнее зарубежье 30.09.2019 21:18

Вице-спикера Сейма Польши Госевскую впустили в Белоруссию, несмотря на российский запрет

Россия запретила въезд в страну и на территорию Союзного государства Белоруссии и России вице-спикеру Сейма Польши Малгожате Госевской.

Как передает "Польское радио", об этом Госевская узнала вечером 29 сентября при пересечении польско-белорусской границы.

"Пересечение мной границы длилось дольше обычного. Мне также сообщили, что мне не рады, а точнее - что мне запрещен въезд в РФ. Не понятно только, почему я узнаю об этом от белорусских пограничников" - сказала Госевская, которую цитирует "Польское радио".

В публикации отмечается также, что "на белорусской границе также была предпринята попытка проверить багаж вице-спикера Сейма, несмотря на то, что она передвигалась на автомобиле генерального консула Польши в Гродно".

В Госпогранкомитете Беларуси агентству "Интерфакс-Запад" подтвердили, что вице-спикер Сейма Польши Госевская по инициативе российской стороны внесена в список лиц, въезд которым на территорию Союзного государства запрещен или нежелателен.

"Вице-спикер сейма Польши Малгожата Госевская пересекла польско-белорусскую границу в пункте пропуска "Берестовица" 29 сентября. Ей сообщили, что она состоит в списке лиц, пребывание которых на территории Союзного государства Беларуси и России запрещено или нежелательно. В связи с тем, что с участием Малгожаты Госевской были запланированы официальные мероприятия в Гродненской области, по разрешению компетентных лиц для нее было сделано исключение и ее впустили в Беларусь. Однако вице-спикера сейма Польши предупредили о том, что ей запрещен въезд в Россию", - сказал агентству официальный представитель ГПК Антон Бычковский.

По его словам, Госевская "включена в данный список по инициативе компетентных органов Российской Федерации". При этом "в целях обеспечения безопасности на территории Союзного государства Беларуси и России действует единый список лиц, въезд и пребывание которых запрещено или нежелательно ", - пояснил Бычковский.

По данным "Польского радио", в ходе своего визита в Беларусь Госевская встретилась с представителями польской диаспоры. "Пребывая в Гродно, вице-спикер возложила цветы к могилам поляков, которые в 1939 году защищали город от советов. В свою очередь, в Волковыске Малгожата Госевская приняла участие в инаугурации нового учебного года в польской школе", - сказано в публикации.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПОЛЬША, СПИКЕР, ЗАПРЕТ


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