Виза в Саудовскую Аравию будет стоить почти $120

Электронная виза в Саудовскую Аравию будет стоить для россиян 440 саудовских риалов ($117,3), в ближайшее время заработает русскоязычный сайт, где можно будет ее оформить, сообщил журналистам в понедельник посол королевства в РФ Раид Бин Халид Кримли.

"В ближайшее время появится русскоязычная версия сайта по оформлению электронной визы для туристов. Россия включена в список стран и, в первую очередь, мы сделали версии на других языках, поскольку граждане РФ, как правило, очень образованные и знают несколько языков, в том числе, и английский", - сказал он.

По словам посла, турпоток в страну с появлением электронных виз будет расти, но для этого необходимо некоторое время. "Мы приветствуем представителей туриндустрии из РФ, которые помогут нам развивать этот сектор, привлекая в Саудовскую Аравию все больше россиян", - добавил он.

Как сообщил посол, в прошлом году посольство Саудовской Аравии выдало гражданам РФ, в том числе паломникам, более 30 тыс. виз.

Кримли напомнил, что выдача электронных виз начала выдавать в субботу. "Электронная виза оформляется онлайн, она выдается на год для многократного въезда. Она обойдется примерно в $117", - сказал он.

Ранее СМИ сообщали, что сбор за электронную визу в королевство составит $80. По словам посла, в стоимость визы официально включена медицинская страховка, которая обойдется в 140 риалов (2,5 тыс. рублей).

Посол также сообщил, что рассчитывает на открытие прямых рейсов между странами. "Мы очень хотим запустить прямое авиасообщение между РФ из Саудовской Аравией не только во время хаджа. Я не сомневаюсь, что если будет спрос, то будет и предложение. Отмечу, что между авиационными властями стран документально все готово для запуска авиасообщения. Мы ждем турпоток", - сказал Раид бин Халид Кримли.

Ранее также сообщалось, что власти страны рассчитывают, что к 2030 году турпоток будет составлять 100 млн человек в год, что позволит привлечь значительные инвестиции и приведет к созданию миллиона рабочих мест. Доходы от туризма, как надеется королевство, составят до 10% ВВП.