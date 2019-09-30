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Дальнее зарубежье 30.09.2019 17:32

Боевики "Аш-Шабаб" взяли на себя ответственность за нападение на базу США в Сомали

Террористическая группировка "Аш-Шабаб" взяла на себя ответственность за нападение на американскую военную базу в Сомали, сообщают в понедельник западные СМИ.

"Ранним утром в понедельник наши бойцы приступили к проведению операции на военной базе США", - приводят СМИ заявление боевиков.

Боевики атаковали при помощи взрывчатки авиабазу в Баледогле в 110 км к северо-западу от столицы Могадишу. Затем боевики открыли огонь из автоматического оружия.

Кроме того, в понедельник боевики устроили атаку в Могадишо. Они взорвали начиненный взрывчаткой автомобиль. Целью атаки были иностранные военные советники, в частности, итальянские военные. В МИД Италии подтвердили информацию о том, что военные подверглись нападению.

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Тэги: СОМАЛИ, БОЕВИКИ, АТАКА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]