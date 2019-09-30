Террористическая группировка "Аш-Шабаб" взяла на себя ответственность за нападение на американскую военную базу в Сомали, сообщают в понедельник западные СМИ.
"Ранним утром в понедельник наши бойцы приступили к проведению операции на военной базе США", - приводят СМИ заявление боевиков.
Боевики атаковали при помощи взрывчатки авиабазу в Баледогле в 110 км к северо-западу от столицы Могадишу. Затем боевики открыли огонь из автоматического оружия.
Кроме того, в понедельник боевики устроили атаку в Могадишо. Они взорвали начиненный взрывчаткой автомобиль. Целью атаки были иностранные военные советники, в частности, итальянские военные. В МИД Италии подтвердили информацию о том, что военные подверглись нападению.
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