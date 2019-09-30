Цены на нефть сегодня вернулись к стабильным $60/барр. после всплеска из-за ситуации в Саудовской Аравии - Новак

Цены на нефть вернулись к устоявшемуся уровню в $60 за баррель после резкого скачка из-за подрыва нефтяных объектов в Саудовской Аравии, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак на пресс-конференции по итогам заседания Валдайского клуба.
Алиев уверен в углублении двухстороннего сотрудничества с Китаем
Конфликт в Карабахе может быть решен только в рамках территориальной целостности Азербайджана - Алиев
Депутат парламента Азербайджана отказался от своего мандата после скандала
Азербайджан начинает всеобщую перепись населения
Минимальная трудовая пенсия в Азербайджане с 1 октября увеличена до 200 манатов
ЕИБ готов вложить 100 млн евро в реабилитацию Аральского моря
Президент Азербайджана назначил нового главу ИВ Агсуинского района
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчика для подготовки генплана Гянджи
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Приостановка авиасообщения с Россией нанесла Грузии серьезный ущерб - глава Минэкономразвития республики
Помощник главы госдепа посетит Польшу и Украину
После беспорядков на Лесбосе Греция озвучила планы выслать 10 тыс. нелегалов в Турцию
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Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
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ВТБ (Азербайджан) расширяет банкоматную сеть
В Баку состоялась лекция «От Краснофлотца до Мурзилки», посвященная творчеству Наума Иосифовича Цейтлина
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго