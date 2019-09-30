Цены на нефть сегодня вернулись к стабильным $60/барр. после всплеска из-за ситуации в Саудовской Аравии - Новак

Цены на нефть вернулись к устоявшемуся уровню в $60 за баррель после резкого скачка из-за подрыва нефтяных объектов в Саудовской Аравии, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак на пресс-конференции по итогам заседания Валдайского клуба.