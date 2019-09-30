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ТЭК 30.09.2019 19:39

Цены на нефть сегодня вернулись к стабильным $60/барр. после всплеска из-за ситуации в Саудовской Аравии - Новак

Цены на нефть вернулись к устоявшемуся уровню в $60 за баррель после резкого скачка из-за подрыва нефтяных объектов в Саудовской Аравии, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак на пресс-конференции по итогам заседания Валдайского клуба.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, МИНЭНЕРГО, НЕФТЬ, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]