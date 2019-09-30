Fitch сохранило прогноз цены Brent на уровне $65 за баррель в 2019г

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует среднюю цену нефти марки Brent в 2019 году на уровне $65 за баррель, говорится в очередном Мировом экономическом прогнозе (Global Economic Outlook, GEO).

Оценка не изменилась по сравнению с июньским прогнозом, при этом агентство не исключает сохранения волатильности на нефтяном рынке в четвертом квартале 2019 года.

Прогноз на 2020 год также был оставлен на прежнем уровне - $62,5 за баррель. Ожидается, что в более долгосрочной перспективе средняя цена марки Brent составит $57,5 за баррель.

В отчете GEO указывается, что недавние атаки на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии подчеркивают уязвимость таких объектов не только в этой стране, но и в регионе Персидского залива в целом. Вместе с тем аналитики Fitch ожидают, что страны ОПЕК+ смогут регулировать предложение и предотвратить существенный излишек топлива на мировом рынке.