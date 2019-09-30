Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8592 RUR   0.0263 GBR   2.09 TRY   0.3

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.41 -0.08 Brent 62.74 0.35

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 30.09.2019 19:44

Fitch сохранило прогноз цены Brent на уровне $65 за баррель в 2019г

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует среднюю цену нефти марки Brent в 2019 году на уровне $65 за баррель, говорится в очередном Мировом экономическом прогнозе (Global Economic Outlook, GEO).

Оценка не изменилась по сравнению с июньским прогнозом, при этом агентство не исключает сохранения волатильности на нефтяном рынке в четвертом квартале 2019 года.

Прогноз на 2020 год также был оставлен на прежнем уровне - $62,5 за баррель. Ожидается, что в более долгосрочной перспективе средняя цена марки Brent составит $57,5 за баррель.

В отчете GEO указывается, что недавние атаки на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии подчеркивают уязвимость таких объектов не только в этой стране, но и в регионе Персидского залива в целом. Вместе с тем аналитики Fitch ожидают, что страны ОПЕК+ смогут регулировать предложение и предотвратить существенный излишек топлива на мировом рынке.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, ПРОГНОЗ, FITCH


Похожие новости


Прогноз среднегодовой цены нефти Urals в 2019 г снижен до $62,2 с $63,4 за баррель, в 2020 г до $57 с $59,7 - Орешкин ОПЕК снизил оценку роста поставок нефти из стран не-ОПЕК на 72 тыс. б/с в 2019г, на 2020г оценка понижена на 50 тыс. б/с Vitol ждет дальнейшего замедления роста спроса на нефть в 2019 году, его ускорения в 2020-м Fitch снизило прогноз цен на нефть Brent на 2019-2021 гг Новак: рынок нефти будет обеспечен ресурсами, надеемся на высокий спрос в 2020г ОПЕК прогнозирует нефтедобычу в Азербайджане в 2020г на уровне 0,79 млн б/с

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]