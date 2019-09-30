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СНГ 30.09.2019 23:10

Помощник главы госдепа посетит Польшу и Украину

Помощник госсекретаря США по конфликтам и операциям по стабилизации Натали Дениз с 30 сентября по 5 октября совершит визиты в Польшу и на Украину, говорится в пресс-релизе Госдепа.

В Польше Дениз побывает в Кракове и примет участие в Варшавском форуме по безопасности.

"В Киеве помощник госсекретаря Натали встретится с министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, со специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по Украине, с неправительственными организациями и с организациями гражданского общества, с целью обсудить поддержку реинтеграции ветеранов (в общество - ИФ) и конфликт на Донбассе", - отмечается в сообщении.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: США, УКРАИНА, ПОЛЬША, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]