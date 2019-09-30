Рухани прибыл в Армению на саммит ЕАЭС

Президент Ирана Хасан Рухани прибыл в понедельник вечером с визитом в Армению.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", в аэропорту иранского президента встретил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

Рухани 1 октября в Ереване примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.