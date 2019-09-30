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Регион 30.09.2019 20:21

Рухани прибыл в Армению на саммит ЕАЭС

Президент Ирана Хасан Рухани прибыл в понедельник вечером с визитом в Армению.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", в аэропорту иранского президента встретил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

Рухани 1 октября в Ереване примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]