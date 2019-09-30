Приостановка авиасообщения с Россией нанесла Грузии серьезный ущерб - глава Минэкономразвития республики

Возобновление прямого авиасообщения с Россией может стать позитивным сигналом для рынка Грузии, считает министр экономики и устойчивого развития республики Натия Турнава.

По словам министра, несмотря на поддержку правительства, туристический сектор, особенно семейные гостиницы, пока не преодолели негативные последствия введенного властями России с 8 июля временного запрета на авиасообщение с Грузией.

"Я, как министр экономики, могу подтвердить, и это уже и из статистики видно, что прекращение полетов с Россией нанесло нам серьезный ущерб. По данным Нацбанка, за восемь месяцев наблюдается уменьшение доходов от иностранных визитеров", - заявила Турнава журналистам после внеочередного заседания правительства, на котором рассматривался окончательный вариант проекта бюджета страны на 2020 год.

При этом она отметила, что, хотя и была оказана максимальная поддержка туристической индустрии, семейным гостиницам, эта тенденция еще не преодолена.

"Но мы надеемся, что сможем преодолеть ее в будущем. Если рейсы возобновятся в ближайшее время, это станет определенным позитивным сигналом и позитивным развитием для нашего рынка. Имейте в виду, что с приближением зимнего туристического сезона горные курорты ждут туристов, в том числе российских туристов. Поэтому это будет очень позитивное событие, особенно для небольших и средних отелей", - сказала глава Минэкономразвития.

"Все, что пойдет на пользу нашей экономике, туризму, отдельным семьям и малому бизнесу, является позитивным для нас", - подчеркнула Турнава.

В последние дни в Грузии активно обсуждается вопрос о возобновлении приостановленного с 8 июля прямого авиасообщения с Россией. При этом, как заявил в Нью-Йорке глава МИД РФ Сергей Лавров, российская сторона ожидает от руководства Грузии "ответственно продвигать свою позицию в пользу нормальных отношений с Россией".

Российско-грузинские отношения в очередной раз обострились после событий 20 июня в Тбилиси, когда произошли беспорядки, вызванные приездом делегации российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия.

21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям выполнять с 8 июля рейсы с территории РФ на территорию Грузии. Туроператорам было рекомендовано воздерживаться от продаж путевок в эту страну.

В результате этого, уже в июле число посетивших республику визитеров из России уменьшилось по сравнению с июлем 2018 года на 12% - до 217,5 тыс. человек, а в августе снизилось в годовом исчислении на 6%, до 252,9 тыс. человек. При этом доходы Грузии от туризма за эти два месяца сократились по сравнению с тем же периодом прошлого года на $104,6 млн - до $770,8 млн.

В целом за восемь месяцев 2019 года Грузию посетили 6 млн 216,5 тыс. визитеров, что на 6,1% больше, чем в январе-августе 2018 года. В том числе 1 млн 304,5 млн граждан России (рост на 12,2%), что в основном было обусловлено ростом посещений россиянами Грузии в первой половине этого года.

Ранее ожидалось, что в 2019 году в Грузии будет побит рекорд по посещаемости туристов. В частности, предполагалось, что с наступлением лета и до конца года страну посетят еще около 1 млн российских туристов.

В 2018 году Грузию посетило рекордное количество иностранных визитеров - 8 млн 679,5 тыс. человек, что на 14,9% больше, чем в 2017 году. В том числе число граждан РФ, побывавших в прошлом году в республике, возросло на 23,8% - до 1 млн 404,9 тыс. человек. Доходы Грузии от туризма в 2018 году увеличились по сравнению с предыдущим годом на 19,2%, до $3 млрд 222 млн (19,9% ВВП).

ав