Могерини ставит условием помощи ЕС Молдовы реализацию реформ

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что для эффективного развития партнерства Евросоюза с Молдавией важно, чтобы Кишинев выполнял взятые обязательства.
"Как и в прошлом, наша поддержка будет зависеть от прогресса реформ. Но так же, как и в прошлом, мы будем поддерживать вас советами - и позвольте мне сказать, даже больше, чем в прошлом", - сказала Могерини в понедельник на совместной с молдавским премьер-министром Майей Санду пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ассоциации ЕС-Молдавия.
Она сообщила, что стороны договорились начать обновление повестки дня ассоциации и установить новые приоритеты, на которые будут опираться соглашение об ассоциации и внедрение всеобъемлющей зоны свободной торговли.
Могерини напомнила, что Евросоюз возобновил выплаты по бюджетной поддержке Молдавии в июне. "Мы также подписали с правительством соглашения о финансировании реализации программ по устойчивому местному развитию и верховенству права, которые уже принесли ощутимые результаты", - продолжила верховный представитель ЕС.
"Мы готовы увеличить нашу финансовую поддержку и усилить консультации в ответ на амбициозную программу реформ правительства. Мы надеемся оказать первую часть макрофинансовой помощи в ближайшее время. Все это, я считаю, является явным знаком нашего признания результатов уже проведенных реформ и наших ожиданий относительно дальнейших шагов", - добавила глава европейской дипломатии.
По ее словам, когда речь заходит о реформе избирательной системы, ЕС видит положительный прогресс и ожидает, что работа будет продолжена с учетом международных рекомендаций.
"Местные выборы 20 октября станут важным экзаменом для избирательного процесса, чтобы показать, что он соответствует международным демократическим стандартам", - подчеркнула Могерини.
Она также сообщила, что подтвердила "неизменную поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности Молдавии и особого статуса Приднестровья в пределах международно признанных границ Молдавии". "Необходимо закрепить недавний прогресс в переговорах 5 + 2 (Приднестровье и Молдавия, ОБСЕ, Россия, Украина, США, Евросоюз - ИФ), особенно во время раунда, который состоится в Словакии на следующей неделе", - заявила Могерини.
Со своей стороны, премьер-министр Молдавии Майя Санду заверила Брюссель, что ее правительство будет добросовестно выполнять соглашение об ассоциации с Евросоюзом.
"В последние пять лет Молдавия получила очень серьезную поддержку со стороны ЕС. Соглашение об ассоциации благоприятно для Молдавии, но к сожалению, прежние власти вместо того, чтобы соблюдать обязательства, создавали препятствия во взаимоотношениях с ЕС. Нынешнее правительство будет добросовестно выполнять Соглашение об ассоциации с Евросоюзом", - сказал Санду.
Она отметила, что правительство имеет амбициозную повестку реформ и располагает поддержкой, как европейских партнеров, так и граждан.
"Реформы необходимы везде - от оздоровления деловой среды, до борьбы с коррупцией и реформы юстиции. Также для нас важно заверение о возможности получения двух траншей макрофинансовой помощи до конца года, конечно, в случае выполнения нами взятых обязательств", - сказала премьер, поблагодарив ЕС за оказанную поддержку.
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