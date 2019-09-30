ЕИБ готов вложить 100 млн евро в реабилитацию Аральского моря

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана подписали меморандум о взаимопонимании по проекту реабилитации Аральского моря.

"Высыхание Аральского моря - это глобальная проблема, которую необходимо решать, и ЕИБ готов инвестировать 100 млн евро в мероприятия по улучшению ситуации в регионе", - заявил вице-президент банка Вазил Худак журналистам после подписания документа.

По его словам речь идет о помощи Приаралью в частности, в восстановлении природного баланса и помощи местным жителям в адаптации к новым климатическим и социальным условиям.

Предполагается, что программа будет реализована в два этапа. На первом этапе будут восстановлены и модернизированы устаревшие ирригационные системы в долине реки Амударья, которая является основным источником воды для Аральского моря. Второй этап позволит восстановить сельскохозяйственные угодья в этом районе, деградировавшие в течение десятилетий в результате засоления из-за использования устаревшей ирригационной системы. Ожидается, что данные меры позволят сократить количество воды, забираемой из Амударьи для орошения, и река будет вносить больше воды в Аральское море.

Программа будет осуществляться в партнерстве с правительством Узбекистана и Европейским союзом в рамках многопартнерского целевого фонда безопасности человека для региона Аральского моря после утверждения и подписания.

Презентация и запуск фонда состоялись в ноябре 2018 года в Нью-Йорке в ходе специального заседания высокого уровня ООН.

С 1960-х годов уровень моря стал быстро снижаться вследствие забора воды из основных питающих рек Амударья и Сырдарья с целью орошения. К настоящему времени объем Арала сократился более чем в 13 раз, площадь - более чем в 7 раз, береговая линия отступила на сотни километров, уровень воды снизился на 26 м, многократно возросла соленость воды. Последствия экологической катастрофы затронули условия жизни миллионов человек, проживающих в бассейне Аральского моря.

В 1993 году был создан Международный фонд по спасению Арала (МФСА) с участием Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении. Его задачами определены сохранение биофонда, поддержание благоприятного состояния окружающей среды, обеспечение повышения качества и уровня жизни населения. С декабря 2008 года МФСА имеет статус наблюдателя в Генассамблее ООН.

В Узбекистане ЕИБ работает с февраля 2018 года и за истекший период инвестировал 200 млн евро в поддержку проектов в сфере водоснабжения и энергоэффективности.