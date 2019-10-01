Звезды джаза из Азербайджана, Италии и США выступят на фестивале в Астрахани

Международный фестиваль "Дельта-джаз" пройдет в Астрахани с 11 по 14 октября, сообщает Минкультуры и туризма Астраханской области в пятницу.
"Наряду с итальянцами, американцами и россиянами в фестивале примут участие музыканты из Азербайджана. Открытие фестиваля "Дельта-джаз" состоится 11 октября в Астраханском театре оперы и балета. В этот день выступит коллектив из Азербайджана "FM Jazz Band" под руководством Фауда Мусаева", - говорится в сообщении.
Уточняется, что также перед зрителями "Дельта-джаза" выступят итальянцы, американцы и джазовые коллективы из России.
12 октября свою программу представят российские исполнители: "Биг-Бенд" Астраханской филармонии, инструментальный ансамбль Юрия Эльперина, ансамбль "Хамелеон" под управлением Михаила Гейфмана.
13 октября итальянское Trio Ramberto Ciammarughi представят программу "Истории без слов".
14 октября на сцене ожидаются американские исполнители - джаз-ансамбль Elijah Jamal Balbed и солистка Кэнди Миллс.
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