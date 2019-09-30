После беспорядков на Лесбосе Греция озвучила планы выслать 10 тыс. нелегалов в Турцию

Греция намерена ускорить высылку нелегалов в Турцию после того, как воскресный пожар в переполненном лагере для беженцев "Мория" на греческом острове Лесбос вызвал беспорядки, сообщили в понедельник западные СМИ со ссылкой на министерство защиты граждан Греции.
"Мы собираемся постепенно вывезти мигрантов, чтобы освободить лагерь "Мория", - заявил заместитель министра защиты граждан Греции Лефтерис Эконому.
Согласно договоренностям между Афинами и Анкарой, Греция и ранее высылала нелегалов в Турцию, однако теперь намерена сделать этот процесс более интенсивным. В заявлении греческого правительства уточняется, что Афины хотят вернуть 10 тыс. нелегальных иммигрантов в Турцию до конца 2020 года.
Решение было принято на экстренном заседании кабинета министров.
Накануне в лагере для беженцев "Мория" произошел пожар, который спровоцировал беспорядки с участием жителей лагеря. В результате полиция применила против толпы слезоточивый газ.
По данным местной полиции, в результате пожара погибли двое - мать и ребенок, а затем еще 17 человек были ранены.
Всего в Греции проживает около 70 тыс. беженцев, в основном из Сирии.
За последние три месяца на Лесбос высадились примерно 10 тыс. нелегалов. СМИ отмечают, что это стало самым большим количеством прибывших на Лесбос иммигрантов с момента вступления в силу договора между ЕС и Турцией о беженцах в 2016 году.
Соглашение было заключено с целью сдерживать наплыв беженцев в страны ЕС. Таким образом, все нелегалы, которые после 20 марта 2016 года добрались с территории Турции до Греции, должны быть отправлены обратно.
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