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Регион 01.10.2019 09:10

Ушаков: Эрдоган не приедет в Москву на Российскую энергетическую неделю

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не будет принимать участие в Российской энергетической неделе (РЭН) в Москве, несмотря на имеющееся приглашение от президента РФ, сообщили в Кремле.

"Судя по всему на высшем уровне гостей не ожидается", - сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Как пояснил Ушаков, "ранее, может быть, шла речь об участии тех или иных лидеров, но в итоге страны будут представлены на министерском уровне".

Путин пригласил турецкого коллегу принять участие в РЭН во время их встречи в Москве в конце августа.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]