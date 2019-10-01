Ушаков: Эрдоган не приедет в Москву на Российскую энергетическую неделю

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не будет принимать участие в Российской энергетической неделе (РЭН) в Москве, несмотря на имеющееся приглашение от президента РФ, сообщили в Кремле.

"Судя по всему на высшем уровне гостей не ожидается", - сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Как пояснил Ушаков, "ранее, может быть, шла речь об участии тех или иных лидеров, но в итоге страны будут представлены на министерском уровне".

Путин пригласил турецкого коллегу принять участие в РЭН во время их встречи в Москве в конце августа.