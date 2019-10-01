Ушаков: Эрдоган не приедет в Москву на Российскую энергетическую неделю

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не будет принимать участие в Российской энергетической неделе (РЭН) в Москве, несмотря на имеющееся приглашение от президента РФ, сообщили в Кремле.
"Судя по всему на высшем уровне гостей не ожидается", - сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос "Интерфакса".
Как пояснил Ушаков, "ранее, может быть, шла речь об участии тех или иных лидеров, но в итоге страны будут представлены на министерском уровне".
Путин пригласил турецкого коллегу принять участие в РЭН во время их встречи в Москве в конце августа.
Алиев уверен в углублении двухстороннего сотрудничества с Китаем
Конфликт в Карабахе может быть решен только в рамках территориальной целостности Азербайджана - Алиев
Депутат парламента Азербайджана отказался от своего мандата после скандала
PayPal первым из иностранных игроков получит доступ к рынку платежных услуг КНР
Мировой ВВП в 2020 году вырастет на 2,5%, минимальными темпами с 2012г - Fitch
Палладий подорожал до нового рекорда, цена золота упала до минимума за 8 недель
Звезды джаза из Азербайджана, Италии и США выступят на фестивале в Астрахани
Азербайджан начинает всеобщую перепись населения
Минимальная трудовая пенсия в Азербайджане с 1 октября увеличена до 200 манатов
Президент Азербайджана назначил нового главу ИВ Агсуинского района
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчика для подготовки генплана Гянджи
ИВ Сумгайыта привлекла Ximekspress-2000 к ремонту автодорог за 390 тыс. манатов
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
В Баку прошел семинар Учебно-методического центра русского языка
ВТБ (Азербайджан) расширяет банкоматную сеть
В Баку состоялась лекция «От Краснофлотца до Мурзилки», посвященная творчеству Наума Иосифовича Цейтлина
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго