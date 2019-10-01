В Гонконге в День образования КНР проходят многотысячные акции протеста, несмотря на запрет полиции

Несколько тысяч человек вышли во вторник на улицы Гонконга с призывом к Коммунистической партии Китая "вернуть власть народу", сообщает агентство Associated Press.

Полиция ранее запретила проведение антиправительственных демонстраций 1 октября - в День образования КНР - и значительно усилила меры безопасности.

Однако, несмотря на запрет, жители Гонконга собрались на многочисленных площадях и улицах. Большинство из них одеты в черное, так как сами протестующие называют 70-ю годовщину образования КНР "днем скорби". Некоторые из них держат в руках флаги КНР, перечёркнутые черными крестами.

"Сегодня мы вышли, чтобы сказать Коммунистической партии, что у жителей Гонконга нет повода для праздника", - сказал один из участников акции.

В рамках мер безопасности в Гонконге закрыто большинство торговых центров, а также 11 станций метрополитена.

В Пекине во вторник проходят торжества по случаю исполнившейся во вторник 70-й годовщине образования Китайской Народной Республики. В Пекине прошел военный парад, в котором приняли участие 15 тыс. военнослужащих Народно-освободительной армии Китая, показаны современные образцы боевой техники.

Массовые выступления в Гонконге с протестами против предложений о поправках к закону, которые позволили бы властям высылать подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая, начались в июне. Позднее они переросли в беспорядки и погромы.

После объявления администрации о том, что рассмотрение изменений в закон отложены, протестующие выдвинули новые требования. В частности, они добиваются рассмотрения дел о чрезмерно жестких действиях полиции в ходе столкновений с демонстрантами, а также отставки Лэм с поста главы администрации.