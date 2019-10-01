Участники заседания ЕЭК в Ереване обсудили вопрос о денежных переводах из РФ для граждан Киргизии - пресс-служба киргизского правительства

Участники заседания Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на уровне вице-премьеров стран ЕАЭС в Ереване рассмотрели 17 вопросов, в том числе вопрос об ограничении на денежные переводы из России для граждан Киргизии, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского правительства.

"В соответствии с утвержденной повесткой члены Совета ЕЭК во время очередного заседания в Ереване на уровне вице-премьеров рассмотрели 17 вопросов. В ходе заседания в понедельник председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян озвучил вопрос, связанный с введением российской стороной лимита в 100 тыс. рублей в месяц для отправки денег в Киргизию, который обсуждался в ходе встречи чиновника с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым 27 сентября в Бишкеке", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, по итогам обсуждений участники заседания запросили Центробанк России проработать данный вопрос совместно с ЕЭК и представить соответствующую информацию к очередному Евразийскому межправительственному совету, который пройдет 25 октября.

По данным правительства Киргизии, одной из важных тем заседания стал вопрос о нормативах распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов ЕАЭС.

"Была также представлена информация о ходе работы по подготовке документа, определяющего стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года", - отметил представитель киргизского правительства.

С учетом предложений Киргизии и Казахстана участники встречи договорились о том, что документ, определяющий стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года будет представлять собой структурированный документ или "дорожную карту" с описанием конкретных мероприятий и указанием их сроков исполнения.

"Документ должен быть рассмотрен до декабря 2019 года", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в ходе заседания также состоялся обмен мнениями о подходах к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами ЕАЭС на среднесрочную перспективу.

"Сторонами также была заслушана информация о препятствиях на внутреннем рынке Евразийского экономического союза, в соответствии с которой было выявлено 56 барьеров на внутреннем рынке и устранено 37 барьеров, восемь из которых выявлены с начала 2019 года", - добавили в пресс-службе киргизского парвительства.

25 сентября на форуме "Евразийская неделя 2019" в Бишкеке премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что киргизские рабочие-мигранты, работающие в РФ, ограничены в переводе заработанных средств на родину.

"Если для граждан Киргизии сумма ограничения составляет 100 тыс. рублей, то для граждан Казахстана - 150 тыс. рублей, а для граждан Армении - 1 млн рублей. Данные меры противоречат нормам ЕАЭС, в частности статье 98 Договора ЕАЭС. Считаю, что мигрант каждой страны должен свободно отправлять заработанные средства на родину - это вопрос жизни и благополучия для их семей", - подчеркнул Абылгазиев.

Во вторник в Ереване пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета.

В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.