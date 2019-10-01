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Регион 01.10.2019 14:30

Иран планирует до конца года запустить три спутника в космос

Иранские специалисты намерены до конца 2019 года вывести на орбиту три гражданских спутника, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на главу иранского космического агентства Мортезу Барари.

Он пояснил, что спутники планируется использовать в сельском хозяйстве, в программах по защите окружающей среды и для работы навигационных систем.

В сентябре в Тегеране сообщили о взрыве на своем космодроме - незадолго до пуска ракеты, которая должна была доставить спутник в космос. Это стало третьей неудачей при запуске ракет в Иране за 2019 год, отмечает AP.

США регулярно критикуют Иран за подобные запуски ракет в космос: по мнению Вашингтона, иранские ученые де-факто используют эти запуски, чтобы испытывать баллистические технологии в нарушение резолюций СБ ООН.

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Тэги: ИРАН, КОСМОС, СПУТНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]