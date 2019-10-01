Иран планирует до конца года запустить три спутника в космос

Иранские специалисты намерены до конца 2019 года вывести на орбиту три гражданских спутника, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на главу иранского космического агентства Мортезу Барари.
Он пояснил, что спутники планируется использовать в сельском хозяйстве, в программах по защите окружающей среды и для работы навигационных систем.
В сентябре в Тегеране сообщили о взрыве на своем космодроме - незадолго до пуска ракеты, которая должна была доставить спутник в космос. Это стало третьей неудачей при запуске ракет в Иране за 2019 год, отмечает AP.
США регулярно критикуют Иран за подобные запуски ракет в космос: по мнению Вашингтона, иранские ученые де-факто используют эти запуски, чтобы испытывать баллистические технологии в нарушение резолюций СБ ООН.
Гасанов остался доволен совместными учениями спецназа Азербайджана, Грузии и Турции
В Фонде помощи ВС Азербайджана на начало октября 2019 года накоплено около $61 млн
Взаимные визиты руководства Азербайджана и Молдовы намечены на 2020 год - посол
Белоруссия надеется получить от РФ запланированные на 2019г объемы нефти, несмотря на форс-мажор в апреле
Белоруссия рассчитывает договориться с РФ о цене на газ в декабре - вице-премьер Ляшенко
"Роснефть" превышает нормативы поставок топлива на рынок РФ, роста цен на АЗС компании нет - Сечин
Дни культуры Карачаево-Черкесской республики откроются в Азербайджане
Президент Азербайджана ответил на вопросы в рамках переписи населения
Президент Азербайджана открыл парк на проспекте Ататюрка после реконструкции
Президент Азербайджана назначил нового главу ИВ Агсуинского района
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчика для подготовки генплана Гянджи
ИВ Сумгайыта привлекла Ximekspress-2000 к ремонту автодорог за 390 тыс. манатов
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Специальное предложение учителям от AccessBank-a!
В Баку прошел семинар Учебно-методического центра русского языка
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго