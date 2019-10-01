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Регион 01.10.2019 14:45

США рассчитывают на углубление отношений с Грузией при новом правительстве - госсекретарь

Соединенные Штаты надеются на углубление сотрудничества с Грузией после назначения главой грузинского правительства Георгия Гахария, заявил госсекретарь США Майк Помпео в поздравительном послании новому грузинскому премьеру.

Вашингтон рассчитывает на сотрудничество с новым грузинским премьером в рамках хартии стратегического партнерства США и Грузии с целью углубления отношений в различных сферах, включая экономику, торговлю, культуру, оборону и безопасность, говорится в письме Помпео, которое приводится в сообщении пресс-службы главы правительства Грузии.

В послании госсекретарь также заявил о твердой поддержке США территориальной целостности и суверенитета Грузии и ее интеграции в НАТО.

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Тэги: ГРУЗИЯ, США, ПОМПЕО, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]