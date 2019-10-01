США рассчитывают на углубление отношений с Грузией при новом правительстве - госсекретарь

Соединенные Штаты надеются на углубление сотрудничества с Грузией после назначения главой грузинского правительства Георгия Гахария, заявил госсекретарь США Майк Помпео в поздравительном послании новому грузинскому премьеру.
Вашингтон рассчитывает на сотрудничество с новым грузинским премьером в рамках хартии стратегического партнерства США и Грузии с целью углубления отношений в различных сферах, включая экономику, торговлю, культуру, оборону и безопасность, говорится в письме Помпео, которое приводится в сообщении пресс-службы главы правительства Грузии.
В послании госсекретарь также заявил о твердой поддержке США территориальной целостности и суверенитета Грузии и ее интеграции в НАТО.
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