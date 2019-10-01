У Армении и Ирана много общих интересов, необходимо развивать двусторонние отношения - армянский премьер

Отношения между Арменией и Ираном должны развиваться "вне геополитических влияний", заявил во вторник глава армянского правительства Никол Пашинян.

"Отношения между нашими странами были и остаются хорошими, и по возможности должны быть вне геополитических влияний, поскольку мы непосредственные соседи и у нас много общих интересов, и мы еще долгие годы и тысячелетия должны сотрудничать", - сказал Пашинян на встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани в Ереване.

Пашинян отметил, что Армения "высоко оценивает" сбалансированную позицию Ирана по карабахской проблематике, сообщает пресс-служба армянского правительства.

В свою очередь президент Ирана заявил, что Тегеран считает важным расширение отношений с Арменией по всем направлениям, в частности, в энергетике.

"Мы готовы продолжить работу с вашим правительством, разрабатывать программы и реализовывать их, расширять объемы программы "газ в обмен на электричество". В то же время мы готовы к реализации в Армении программ по производству электроэнергии из газа, ветра и солнца. Мы заинтересованы в реализации региональных энергетических проектов и развитии энергетических и транспортных инфраструктур", - заявил Роухани.

Президент Ирана также отметил важность решения карабахского конфликта путем переговоров, сообщили в пресс-службе.