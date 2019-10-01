Путин и Рухани обсудят ситуацию в районе Ормузского пролива и положение дел вокруг СВПД - Песков

Президент РФ Владимир Путин на встрече с иранским коллегой в Армении обсудит ситуацию в районе Ормузского пролива и "напряженное" положение дел вокруг иранской ядерной сделки, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это, естественно, и напряженная ситуация в районе Ормузского пролива, это и ситуация с СВПД", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Пресс-секретарь президента напомнил, что "шестьдесят дней, которые были обозначены иранской стороной перед тем, как они сделают дальнейшие шаги по сокращению объема своих обязательств, постепенно истекают".

"Это, конечно, является предметом для обеспокоенности. Пока все инициативы не дают желаемых результатов, и положение дел остается напряженным", - заявил Песков.