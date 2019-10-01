ВБ и IFC 24 октября опубликуют отчет Doing Business-2020

Всемирный банк и Международная финансовая корпорация (IFC) опубликуют 24 октября ежегодный отчет Doing Business – 2020, сообщил первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Исмаил Гусейнов.
«Согласно предварительным данным, в Doing Business – 2020 Азербайджан вошел в число топ-20 стран-реформаторов. Полностью отчет будет опубликован 24 октября», - сказал Гусейнов.
Как сообщалось ранее, Азербайджан занял первое место в отчете Doing Business-2019 среди стран региона Европа и Центральная Азия по числу проведенных реформ. В течение прошлого года Азербайджан провел восемь реформ.
В целом, Азербайджан занял 25-ое место среди 190 стран в рейтинге "Doing-Business - 2019: "Тренинг и реформы", подготовленным Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией. За год страна улучшила свои позиции в рейтинге на 32 позиции.
В частности, Азербайджан упростил систему выдачи разрешений на строительство (разрешения теперь выдаются только исполнительной властью Баку); повысил систему прозрачности при регистрации собственности; улучшил законодательство для облегчения доступа к кредитам, в том числе создал частное Кредитное бюро; упростил систему оплаты налогов за счет электронных новшеств в этой системе; стал применять практику «зеленого коридора» и оптимизировал электронные таможенные процедуры для устранения торговых барьеров.
По ряду индикаторов Азербайджан улучшил свое место в глобальном рейтинге: по индикатору "защита миноритарных акционеров" Азербайджан в рейтинге занимает 2-ое место (в прошлом году – 10-ое место), "регистрация прав собственности" - 17-ое место (21-ое место), "подключение к системе энергоснабжения" – 74-ое (102-ое), "оплата налогов" – 28-ое (35-ое место), "разрешение проблем неплатежеспособности" – 45-ое (47-ое), "получение разрешений на строительство" – 61-ое (161-ое), "получение кредитов" - - 22-ое (122-ое), "начала бизнеса" – 9-ое место (18-ое).
Лишь по индикаторам "исполнения контрактов" (40-ое место) и "международная торговля" (84-ое место) Азербайджан несколько ухудшил позиции (год назад Азербайджан занимал 38-ое и 83-ое место).
А.Азизов
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