В результате обрушения моста в Тайване пострадали как минимум 10 человек

На востоке Тайваня обрушился мост, в результате пострадали минимум 10 человек, сообщает во вторник сайт Focus Taiwan.

Кроме того, еще шестеро считаются пропавшими без вести.

Мост рухнул, когда по нему проезжала цистерна с бензином. Транспортное средство упало на стоящие под мостом лодки и загорелось. Тяжело раненный водитель был немедленно госпитализирован, сообщает Национальное агентство пожарной охраны.

По официальным данным, к настоящему моменту 10 человек были спасены из воды и отправлены на осмотр в больницу. Поисково-спасительные работы продолжаются.

Большинство из пострадавших - приезжие из Филиппин и Индонезии.

К настоящему моменту, по меньшей мере, 12 человек серьезно пострадали из-за непогоды в Тайване. Из-за повреждения электросетей около 67 тыс. домов остались без электричества. Почти 5 тыс. жителей, живущих в горах и районах, где высок риск наводнений, были эвакуированы.

Ожидается, что тайфун достигнет Южной Кореи поздно вечером в среду.