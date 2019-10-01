В результате обрушения моста в Тайване пострадали как минимум 10 человек

На востоке Тайваня обрушился мост, в результате пострадали минимум 10 человек, сообщает во вторник сайт Focus Taiwan.
Кроме того, еще шестеро считаются пропавшими без вести.
Мост рухнул, когда по нему проезжала цистерна с бензином. Транспортное средство упало на стоящие под мостом лодки и загорелось. Тяжело раненный водитель был немедленно госпитализирован, сообщает Национальное агентство пожарной охраны.
По официальным данным, к настоящему моменту 10 человек были спасены из воды и отправлены на осмотр в больницу. Поисково-спасительные работы продолжаются.
Большинство из пострадавших - приезжие из Филиппин и Индонезии.
К настоящему моменту, по меньшей мере, 12 человек серьезно пострадали из-за непогоды в Тайване. Из-за повреждения электросетей около 67 тыс. домов остались без электричества. Почти 5 тыс. жителей, живущих в горах и районах, где высок риск наводнений, были эвакуированы.
Ожидается, что тайфун достигнет Южной Кореи поздно вечером в среду.
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