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Дальнее зарубежье 01.10.2019 14:17

В результате обрушения моста в Тайване пострадали как минимум 10 человек

На востоке Тайваня обрушился мост, в результате пострадали минимум 10 человек, сообщает во вторник сайт Focus Taiwan.

Кроме того, еще шестеро считаются пропавшими без вести.

Мост рухнул, когда по нему проезжала цистерна с бензином. Транспортное средство упало на стоящие под мостом лодки и загорелось. Тяжело раненный водитель был немедленно госпитализирован, сообщает Национальное агентство пожарной охраны.

По официальным данным, к настоящему моменту 10 человек были спасены из воды и отправлены на осмотр в больницу. Поисково-спасительные работы продолжаются.

Большинство из пострадавших - приезжие из Филиппин и Индонезии.

К настоящему моменту, по меньшей мере, 12 человек серьезно пострадали из-за непогоды в Тайване. Из-за повреждения электросетей около 67 тыс. домов остались без электричества. Почти 5 тыс. жителей, живущих в горах и районах, где высок риск наводнений, были эвакуированы.

Ожидается, что тайфун достигнет Южной Кореи поздно вечером в среду.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ТАЙВАНЬ, МОСТ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]