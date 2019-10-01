Гасанов остался доволен совместными учениями спецназа Азербайджана, Грузии и Турции

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в Дне высокопоставленных наблюдателей в рамках учений «Кавказский орел – 2019», завершившихся 1 октября, выразил удовлетворение учениями спецназа Азербайджана, Турции и Грузии.

«Министр обороны Гасанов, руководящий состав министерства, высокопоставленные гости из Турции, Пакистана и Грузии приняли участие в Дне высокопоставленных наблюдателей, организованного в рамках проведенных в Баку совместных учений «Кавказский Орел - 2019», - отмечает пресс-служба Минобороны.

Министру обороны было доложено о ходе учений на макете местности.

«Затем в ходе этапа боевой стрельбы при поддержке авиации подразделения специального назначения выполнили различные задачи на местности», - подчеркивается в информации.

Проанализировав итоги совместных учений, министр обороны высоко оценил боеготовность военнослужащих, участвовавших в учениях, и подчеркнул важность учений в плане обеспечения безопасности стран, в том числе стратегических региональных проектов.

«Министр обороны отметил, что эти учения являются показателем боеспособности армий (Азербайджана, Турции, Грузии – ИФ). Министр, пожелав успехов участникам учений в их дальнейшей деятельности, выразил удовлетворение проведением учений спецназовцев трех стран на высоком уровне», - подчеркивается в информации.

А.Азизов