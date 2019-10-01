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Дальнее зарубежье 01.10.2019 14:45

В Нидерландах образовались многокилометровых пробках из-за протестов фермеров

Несколько тысяч голландских фермеров выехали рано утром на тракторах на акцию протеста, которая пройдет во второй половине дня в Гааге, сообщает во вторник агентство Associated Press.

"Мы не издеваемся над животными и не наносим вред окружающей среде, мы привержены своему делу", - заявили организаторы протеста. Их цель - выступить против "негативного имиджа" сельского хозяйства в Нидерландах.

Однако идею проведения демонстрации поддержали не все. Так, голландская автомобильная ассоциация, ANWB, назвала прошедшее утро вторника "самым оживленным утренним часом пиком за всю историю страны": пробки растянулись в общей сложности на 1 тыс. километров, в них, по мнению автолюбителей, виноваты, прежде всего, протестующие трактористы, а также плохая погода и аварии.

Организаторы заявили, что в демонстрации в Гааге примут участие не менее 10 тысяч фермеров. Однако лишь 75 из них разрешено припарковать свои рабочие транспортные средства на поле Маливелд в центре города.

Ожидается, что к фермерам обратится министр сельского хозяйства Нидерландов Карола Схаутен.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]