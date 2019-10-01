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Социум 01.10.2019 14:55

Президент Азербайджана ответил на вопросы в рамках переписи населения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял участие в третьей всеобщей переписи населения, отмечено на официальном сайте президента.

Согласно информации, Алиев ответил на вопросы в анкете.

Согласно указу, подписанному Алиевым 7 сентября 2016 года, о проведении 1-10 октября 2019 года очередной переписи населения, во вторник стартовала третья всеобщая перепись населения.

«В процессе переписи гражданам будут заданы 52 вопроса. По окончании переписи все материалы будут переданы Группе по переписи и посредством операторов будут внесены в систему электронных данных. Далее результаты будут проверены с помощью соответствующего программного обеспечения, в целом этот процесс охватит 2020 год», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Обработка данных переписи, публикация и доставка пользователям результатов переписи предусмотрена до конца 2022 года.

Впервые перепись населения в Азербайджане после обретения страной независимости была проведена в 1999 году.

Вторая перепись проводилась в период с 13 по 22 апреля 2009 года. Она показала, что в стране проживает 8,922 млн человек, что почти на 1 млн человек больше, чем десятью годами ранее, когда проводилась предыдущая перепись (в 1999 году).

По результатам переписи 2009 года было выявлено, что 54% населения республики, т.е. 4,818 млн человек, проживает в городах, а 46% населения (4,104 млн человек), - в селах. По данным Госкомстата, число городского населения с переписи 1999 года возросло на 756 тыс. человек, а населения в селах - на 204 тыс.

Также по данным переписи 2009 года, население Баку составило 2,046 млн человек без учета размещенных в городе вынужденных переселенцев и временно находящихся лиц, число которых, в свою очередь, составляло 200 тыс.

По данным Госкомстата на 1 августа 2019 года численность населения Азербайджана составила 10 млн 27,874 тыс. человек. В городах проживает 52,8% населения страны, в сельской местности - 47,2%. Мужчины составляют 49,9% населения, женщины - 50,1%.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ПЕРЕПИСЬ, НАСЕЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]