Белоруссия рассчитывает договориться с РФ о цене на газ в декабре - вице-премьер Ляшенко

Правительства РФ и Белоруссии согласуют цену на газ для Минска с 2020 года к запланированной на декабрь встрече президентов двух стран, прогнозирует вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко.
"Рабочие группы взаимодействуют (по вопросу цены на газ в 2020 году - ИФ). Думаю, в декабре при встрече глав государств это будет уже решенный вопрос", - сказал Ляшенко, которого цитирует госагентство "БелТА".
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