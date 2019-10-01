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ТЭК 01.10.2019 15:01

Белоруссия рассчитывает договориться с РФ о цене на газ в декабре - вице-премьер Ляшенко

Правительства РФ и Белоруссии согласуют цену на газ для Минска с 2020 года к запланированной на декабрь встрече президентов двух стран, прогнозирует вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко.

"Рабочие группы взаимодействуют (по вопросу цены на газ в 2020 году - ИФ). Думаю, в декабре при встрече глав государств это будет уже решенный вопрос", - сказал Ляшенко, которого цитирует госагентство "БелТА".

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ГАЗ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]