Дни культуры Карачаево-Черкесской республики откроются в Азербайджане

Дни культуры Карачаево-Черкесской республики пройдут в Азербайджане 5-9 октября для популяризации искусства и культуры народов республики за рубежом, укрепления межнациональных и межгосударственных связей.
"В рамках Дней культуры Карачаево-Черкесии запланирована масштабная программа, включающая выступление вокальных и хореографических коллективов, известных артистов КЧР, а также демонстрацию национальных костюмов и выставку возрожденных видов ремесел республики", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" сотрудник Минкультуры КЧР.
По его словам, торжественное открытие мероприятия состоится 5 октября на площадке Российского информационно-культурного центра в Баку.
В Днях культуры Карачаево-Черкесии примут участие представители сферы культуры и искусства, члены правительства КЧР, представители администрации Баку, а также деятели культуры и искусства Азербайджана.
Завершится проект масштабным концертом в Азербайджанской государственной академической филармонии им.М.Магомаева.
Творческий проект "Дни культуры Карачаево-Черкесской Республики в Азербайджане" реализует республиканская общественная молодежная организация "Интеллектуально-творческое общество молодежи" при поддержке Минкультуры РФ и Минкавказа России.
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