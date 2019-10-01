Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8515 RUR   0.0262 GBR   2.0887 TRY   0.3009

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.41 -0.08 Brent 62.74 0.35

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 01.10.2019 15:22

Белоруссия надеется получить от РФ запланированные на 2019г объемы нефти, несмотря на форс-мажор в апреле

Белоруссия по итогам 2019 года получит из России запланированные на этот год 18 млн тонн нефти, сообщил заместитель премьер-министра республики Игорь Ляшенко.

"Инцидент с загрязнением нефти сказался только в том плане, что были перебои в объемах поставки. Практически они восстановлены, и Беларусь до конца года получит запланированные объемы нефти для переработки", - сказал Ляшенко, которого цитирует агентство "БелТА".

Как сообщалось, в августе концерн "Белнефтехим" подтвердил, что, несмотря на нефтяной форс-мажор, белорусские НПЗ в 2019 году смогут переработать традиционные 18 млн тонн нефти.

"Мы рассчитываем, что по итогам 2019 года общий объем переработки должен составить 18 млн тонн. В целом ситуация показала наши возможности находить быстрые и эффективные решения в самых сложных ситуациях", - сказал заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.

По данным Белстата, Белоруссия в январе-июне 2019 года импортировала из России 8,53 млн тонн нефти, что на 6,1% меньше, чем в январе-июне 2018 года. В стоимостном выражении импорт нефти сократился на 6% - до $3,22 млрд.

В настоящее время мощности обоих белорусских НПЗ позволяют перерабатывать по 12 млн тонн нефти в год, фактический объем переработки суммарно составляет 18 млн тонн.

В соответствии с межправительственными договоренностями от апреля 2017 года, Белоруссия де-юре может импортировать из РФ 24 млн тонн нефти в год. При этом де-факто Минск может ввозить 18 млн тонн нефти (по 4,5 млн тонн ежеквартально) для переработки. В отношении 6 млн тонн действует договоренность сторон о "перетаможке", которая предусматривает перечисление в белорусский бюджет экспортных пошлин с такого объема поставок.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]