Белоруссия надеется получить от РФ запланированные на 2019г объемы нефти, несмотря на форс-мажор в апреле

Белоруссия по итогам 2019 года получит из России запланированные на этот год 18 млн тонн нефти, сообщил заместитель премьер-министра республики Игорь Ляшенко.
"Инцидент с загрязнением нефти сказался только в том плане, что были перебои в объемах поставки. Практически они восстановлены, и Беларусь до конца года получит запланированные объемы нефти для переработки", - сказал Ляшенко, которого цитирует агентство "БелТА".
Как сообщалось, в августе концерн "Белнефтехим" подтвердил, что, несмотря на нефтяной форс-мажор, белорусские НПЗ в 2019 году смогут переработать традиционные 18 млн тонн нефти.
"Мы рассчитываем, что по итогам 2019 года общий объем переработки должен составить 18 млн тонн. В целом ситуация показала наши возможности находить быстрые и эффективные решения в самых сложных ситуациях", - сказал заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.
По данным Белстата, Белоруссия в январе-июне 2019 года импортировала из России 8,53 млн тонн нефти, что на 6,1% меньше, чем в январе-июне 2018 года. В стоимостном выражении импорт нефти сократился на 6% - до $3,22 млрд.
В настоящее время мощности обоих белорусских НПЗ позволяют перерабатывать по 12 млн тонн нефти в год, фактический объем переработки суммарно составляет 18 млн тонн.
В соответствии с межправительственными договоренностями от апреля 2017 года, Белоруссия де-юре может импортировать из РФ 24 млн тонн нефти в год. При этом де-факто Минск может ввозить 18 млн тонн нефти (по 4,5 млн тонн ежеквартально) для переработки. В отношении 6 млн тонн действует договоренность сторон о "перетаможке", которая предусматривает перечисление в белорусский бюджет экспортных пошлин с такого объема поставок.
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