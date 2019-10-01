Heineken удвоил мощность производства безалкогольного пива премиум-сегмента

Пивоваренный концерн Heineken во вторник запустил производство безалкогольного пива премиум-сегмента по технологии деалкоголизации на своем нижегородском пивзаводе "Волга", сообщил корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на церемонии.

"Россия стала самым динамично растущим рынком продажи безалкогольного пива. Спрос подтолкнул нас к решению запустить производство в Нижнем Новгороде", - сказал генеральный директор Heineken в России Баудевайн Хаарсма.

На нижегородском заводе запущен в эксплуатацию деалкоголизатор пива мощностью 50 гектолитров в час и стоимостью 140 млн рублей, сообщил журналистам директор пивоварни "Волга" Олег Боков. Аналогичный деалкоголизатор был ранее введен на пивоварне компании Heineken в Санкт-Петербурге - таким образом, теперь компания удвоила мощность производства безалкогольного пива по технологии деалкоголизации.

По информации Бокова, удорожание производства безалкогольного пива методом деалкоголизации составляет 25-30% по сравнению со "старой" технологий, когда изначально выпускается безалкогольный продукт, не требующий деалкоголизации.

"Это совсем другая технология, она дороже, потому что мы производим безалкогольное пиво из алкогольного пива Heineken. То есть вес процесс производства алкогольного пива мы соблюдаем, это 28 дней. И только после этого мы отправляем пиво на деалколизацию, для того чтобы сохранить уникальный вкус для потребителя", - сказал Боков, отметив, что на розничной цене пива это не скажется.

Боков сообщил, что мощность производства нижегородской пивоварни "Волга" в настоящее время составляет 4,8 млн гектолитров в год. В 2020 году "Волга" планирует произвести 2,8 млн гл с долей безалкогольного пива 1% от общего объема.

В текущем году пивоварня "Волга" планирует выпустить 2,75 млн гл пива, на долю безалкогольного приходится менее 1%. Нижегородский пивзавод - самая крупная пивоварня Heineken в России, на нем компания выпускает около 30% всего объема пива в России.

По информации Хаарсма, доля безалкогольного пива в продукции Heineken составляет около 3%, тогда как в целом на пивном российском рынке на него приходится 1,5%. Компания производит четверть всего безалкогольного пива в России и по доле в этом сегменте занимает 2-е место.

Как сообщалось ранее со ссылкой на Хаарсма, Heineken рассчитывает на рост доли безалкогольного пива на российском рынке до 5-10% и хочет стать лидером в этом сегменте, обойдя "Балтику" (Carlsberg Group).

Heineken - вторая по размеру в мире и третья в России пивоваренная компания. В РФ Heineken работает с 2002 года, когда он приобрел пивоварню в Санкт-Петербурге. В портфель брендов компании входят марки Heineken, Amstel, Affligem, Gosser, "Три медведя", "Охота", "Окское", "Степан Разин" и другие.